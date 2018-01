Ordem de serviço para construção do Fórum de Bezerros é assinada

NE10 Interior

Solenidade de assinatura da ordem de serviço foi realizada no gabinete da prefeitura Foto: divulgação/Prefeitura de Bezerros

Uma solenidade foi realizada nessa quarta-feira (17) para a assinatura da Ordem de Serviço de construção do Fórum de Bezerros, no Agreste de Pernambuco. O novo fórum terá 3,2 mil metros quadrados de área construída, em investimento orçado em R$ 8 milhões.

A cerimônia aconteceu no gabinete da prefeitura da cidade e contou com a presença do desembargador e presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), Leopoldo Raposo, do prefeito de Bezerros, Severino Otávio (Branquinho), do vice-prefeito Breno Borba, entre outras autoridades.