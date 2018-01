Moradores estão na expectativa para obras de calçamento em Caruaru

NE10 Interior

Alguns bairros serão beneficiados com o empréstimo de 83 milhões da prefeitura. 11 milhões serão destinados para calçamento. Foto: reprodução/TV Jornal

A prefeita de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, Raquel Lyra, sancionou nesta quarta-feira (17) a lei nº 6015, que trata do programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), linha de crédito no valor de R$ 83 milhões da Caixa Econômica Federal (CEF) para serviços de infraestrutura. Deste valor, 11 milhões serão destinados para calçamento.







Alguns bairros serão beneficiados e moradores já estão na expectativa para o início dessas obras. O secretário da Fazenda, Diogo Bezerra, explicou que depois da aprovação existem alguns trâmites legais para que o dinheiro seja liberado. Ainda de acordo com o secretário, algumas obras já começam neste semestre.

Veja na reportagem do "Povo na TV", da TV Jornal Interior: