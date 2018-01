Verão aumenta preocupação com mosquito Aedes aegypti em Caruaru

NE10 Interior

Melhor maneira de prevenir a doença é evitar criadouros do mosquito Foto: reprodução/TV Jornal

O período de chuvas de verão aumenta a preocupação com o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. A melhor maneira de prevenir a doença é evitar criadouros do mosquito.

Veja na reportagem do "Nosso Dia", da TV Jornal Interior: