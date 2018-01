Superintendente da Caixa explica como vai funcionar empréstimo da Prefeitura de Caruaru

NE10 Interior

Superintendente regional da Caixa, Simone Nunes, explica como empréstimo vai funcionar Foto: reprodução/TV Jornal

A superintendente regional da Caixa Econômica Federal (CEF), Simone Nunes, explicou como vai funcionar a contratação do crédito de R$ 83 milhões por parte da Prefeitura de Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com Nunes, serão dez desembolsos bimestrais. As parcelas serão liberadas à medida em que as obras forem realizadas. No período de carência, a prefeitura vai pagar o juros negociado. Depois, o valor será pago de forma decrescente.







A Câmara de Vereadores aprovou na tarde de terça-feira (16) o projeto que autoriza a contratação do empréstimo por parte da prefeitura. O projeto foi aprovado por 19 votos a favor e quatro contra.

