Ex-policial é morto a tiros em Santa Cruz do Capibaribe

Vítima trabalhava atualmente como segurança no município. Foto: Polícia Militar

Um ex-policial da Rocam de 42 anos foi morto a tiros em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, nessa quarta-feira (17).

De acordo com a Polícia Militar, Eduardo Batista de Carvalho trabalhava como segurança no município. Ainda segundo a PM, a vítima estava no centro da cidade quando dois homens chegaram a atiraram contra ele que morreu no local. Na ação, outras duas pessoas foram baleadas no local.

A motivação e autoria do crime ainda são desconhecidas.