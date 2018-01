Diretor de Cadastro Imobiliário de Caruaru explica cálculo do IPTU

NE10 Interior

Diretor explica que em Caruaru, a prefeitura já está fazendo o arrecadamento do imposto.

O pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) é uma responsabilidade dos moradores de Caruaru. Alguns moradores questionam a aplicação do dinheiro pago referente ao imposto.

O diretor de Cadastro Imobiliário de Caruaru, Thiago Alves, explica que o cálculo do IPTU observa vários parâmetros como características da edificação ou do terreno. São variáveis que são utilizadas para o cálculo do tributo imobiliário. O diretor explica ainda que em Caruaru, a prefeitura já está fazendo o arrecadamento do imposto que foi iniciado no último dia 02. Para o contribuinte que deseja fazer o pagamento em cota única, tem desconto de 10% até o dia 31 de janeiro.







Ainda de acordo com o diretor, toda a receita do imposto vai para um caixa único onde a administração municipal faz um ranking de prioridades para aplicação dessa receita.

