Projeto de empréstimo de 83 milhões é aprovado por Câmara de Vereadores de Caruaru

Reunião para votação aconteceu na Câmara de Vereadores de Caruaru. Foto: Geraldo Mendonça/TV Jornal Interior

Em reunião extraordinária, a Câmara de Vereadores de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, aprovou nessa terça-feira (16), um projeto de lei do poder executivo, que autoriza a Prefeitura de Caruaru a contratação de um empréstimo de R$ 83 milhões junto à Caixa Econômica Federal.

Na reunião com os vereadores foram discutidos dois projetos de lei de autoria da Prefeitura de Caruaru. Um dos projetos reajusta a remuneração mínima dos servidores do município e o outro autoriza o poder executivo a contratar crédito junto á Caixa Econômica Federal, paras obras de saneamento e infraestrutura da cidade. O primeiro foi aprovado por unanimidade e o segundo por 19 votos sendo 4 contra.







Para ser aprovado, o projeto precisava de 16 votos favoráveis. Essa é a segunda vez em que o projeto é votado. O mesmo já tinha sido rejeitado no dia 21 de dezembro de 2017 por não ter tido o número necessário de votos a favor.

Confira os votos para aprovação do empréstimo:

Votaram a favor:

Allyson da Fármacia

Bruno Lambreta

Cecílio Pedro

Duda do Vassoral

Edjailson da Caruaru Forró

Edmilson do Salgado

Fagner Fernandes

Galego de Lajes

Heleno Oscar

Ítalo Henrique

Leonardo Chaves

Lula Torres

Pb. Andrey

Pierson Leite

Ranilson Enfermeiro

Ricardo Liberato

Rozael do Divinópolis

Tafarel

Zezé Parteira

Votaram contra:

Alberes Lopes

Daniel Finizola

Marcelo Gomes

Sérgio Siqueira