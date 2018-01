NE10 Interior

Propriedade seria de um vereador da cidade. Foto: Reprodução/Vídeo

Um vídeo que mostra máquinas da Prefeitura de Caruaru, dentro de uma propriedade privada na Vila de Terra Vermelha, foi registrado nessa segunda-feira (15) por um morador da cidade. O vídeo foi compartilhado nas redes sociais.

A propriedade seria do vereador Adjailson da Caruforró. Ele concedeu entrevista à Rádio Jornal Caruaru para falar sobre o assunto. De acordo com o vereador, as máquinas estavam na entrada da propriedade aguardando o momento para trabalhar em obras que fazem parte da requalificação de uma estrada do local.







O Secretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, José Carlos Menezes, também concedeu entrevista à rádio e confirmou o que disse o vereador.

Confira a íntegra das entrevistas:

Veja o vídeo: