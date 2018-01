Homem morre em acidente na BR-101 em Joaquim Nabuco

NE10 Interior

Carro capotou após sair da pista. Condutor morreu no local. Foto: Polícia Rodoviária Federal

Um homem de 38 anos morreu em um acidente na BR-101 em Joaquim Nabuco, na Mata Sul de Pernambuco, nesta segunda-feira (15).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um carro saiu da pista e capotou fazendo com que o condutor fosse arremessado para fora do veículo. Um passageiro sofreu ferimentos leves, mas saiu do local do acidente antes da chegada da viatura.