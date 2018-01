Dupla é detida com carro de luxo roubado em Caruaru

NE10 Interior

Veículo foi comprado por valor abaixo do mercado. Foto: Polícia Rodoviária Federal

Dois homens, de 35 e 31 anos, que estavam em um veículo de luxo roubado, foram detidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite de segunda-feira (15), na BR-232, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) também possuía indícios de adulteração.

De acordo com a PRF, durante uma ação de policiamento na rodovia, os agentes abordaram um carro com placas de Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata. Após uma verificação, foram descobertos diversos indícios de irregularidade e constatado que se tratava de um veículo roubado, que portava anteriormente placas de Alagoas.







O passageiro assumiu a propriedade do carro e informou que o havia adquirido em um feirão de Caruaru, por um valor abaixo do mercado. Os homens foram encaminhados junto com o veículo à delegacia de Polícia Civil de Caruaru, que irá investigar o caso.