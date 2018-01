Dois jovens são presos suspeitos de matar adolescente em Alagoinha

NE10 Interior

Suspeitos alegam que adolescente morreu acidentalmente durante brincadeira. Foto: arte NE10

Dois jovens de 18 e 20 anos, foram presos suspeitos de participação no homicídio de um adolescente de 16 anos em Alagoinha, no Agreste de Pernambuco, nessa segunda-feira (16).

De acordo com a Polícia Militar, a vítima deu entrada já sem vida no hospital local com suspeita de afogamento e apresentando um hematoma no rosto. Junto com ele estavam dois irmãos, que informaram a polícia que estavam brincando com a vítima em um açude no Sítio Piripri, quando o adolescente acabou batendo a cabeça em uma pedra e se afogando. O outro suspeito informou que o irmão dele tem problemas mentais e por vezes fica violento.







Os dois foram levados para a delegacia de plantão de Belo Jardim, também no Agreste, onde foram autuados em flagrante e aguardam audiência de custódia.