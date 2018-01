Corpo de vereador de Angelim é enterrado nesta terça-feira

NE10 Interior

Vereador tinha 37 anos e não resistiu a um acidente vascular cerebral e a um; infarto fulminante. Foto: divulgação

Foi enterrado na manhã dessa terça-feira (16), o corpo do vereador Alan Ferreira da Silva em Angelim, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com informações repassadas pela Câmara de Vereadores do município, o vereador tinha 37 anos e no último domingo (14), estava em um almoço, quando passou mal e foi socorrido ao hospital de Calçado, sendo transferido ao Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, também no Agreste do estado. O vereador não resistiu a um acidente vascular cerebral e a um infarto fulminante e morreu na unidade de saúde.







O velório foi realizado na Câmara de Vereadores de Angelim, onde foi realizada uma seção solene e um culto religioso. O enterro foi no cemitério São Miguel.