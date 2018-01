Comerciantes discordam de novo local para ambulantes em Caruaru

NE10 Interior

No local funcionará os estabelecimentos dos ambulantes. Foto: Reprodução/TV Jornal

A decisão de construir o Shopping do Povo nos estacionamentos dos Guararapes e na Praça Leocádio Porto em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, foi decidida pela prefeitura no final do ano passado. Os espaços comportarão os 474 ambulantes cadastrados que hoje comercializam em 18 ruas de Caruaru. As obras foram iniciadas.







Porém, comerciantes da localidade não concordam com a retirada do estacionamento. De acordo com eles, os consumidores que compram mercadorias em atacado, precisam estacionar por perto devido ao tamanho das cargas. Os ambulantes também temem a mudança. Eles questionam se será possível manter a mesma renda no novo espaço.

