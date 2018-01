Familiares, amigos e autoridades lamentam morte do colunista Jotta Lagos

NE10 Interior

Colunista tinha 49 anos de profissão e conquistou muitos amigos e admiradores. Foto: Acervo/Valeria Barbalho.

Com a morte do colunista social Jotta Lagos, que faleceu nessa sexta-feira (12) em Caruaru, no Agreste do Pernambuco, várias notas de pesar foram emitidas por Familiares, amigos e autoridades. O colunista, que contava com 49 anos de profissão, tinha 69 anos e estava internado com problemas de hipertensão.

Confira as notas emitidas:

Thiago Lagos (sobrinho) e Família

"Jotta Lagos era conhecido como referência no colunismo social do interior de Pernambuco, com quase 50 anos de dedicação ao ofício. Comunicativo, alegre e cheio de amigos, Jotta foi o responsável por movimentar o mundo do colunismo com a realização de grandes festas na cidade. Ele deixará muita saudade!"

Jaciara Fernandes (colunista social)

"Difícil perder pessoas queridas. Sexta-feira de muita tristeza com a partida do nosso Jotta Lagos, com quem muito aprendi na minha profissão e na vida. Com certeza Jotta foi a minha referência no colunismo social. Devo a ele ter desenvolvido uma escrita ‘leve’ para falar de coisas boas, mesmo quando atuava nas ‘redações da vida’ em busca de pautas factuais, onde, infelizmente, as notícias nunca são positivas. Como em toda amizade, também brigávamos, mas logo fazíamos as pazes. Ele costumar dizer que havia entre nós um casamento perfeito. Jottinha, meu muito obrigada por tudo, de coração."

Walmiré Dimeron (historiador)

"Cada um ao seu modo contribuiu para a divulgação de Caruaru. Jotta Lagos e Nelson Barbalho vão se reencontrar muito em breve, no "ceuzinho" de Caruaru. Jotta marcou uma época no colunismo caruaruense e pernambucano. Recentemente havia me "cobrado" mais uma vez a organização do seu livro de memórias, mas resolveu se despedir antes. Que esteja em paz."

Raquel Lyra (Prefeita de Caruaru)

"É com muito pesar que recebo a notícia do falecimento do amigo colunista social de Caruaru, Jotta Lagos. Pernambuco e, principalmente, a Capital do Agreste perdem um grande profissional, que fez história no colunismo social promovendo nossa cultura e personalidades importantes de nossa cidade. Presto minha solidariedade aos familiares e amigos."

Lula Tôrres (Presidente da Câmara Municipal de Caruaru)

"A Casa Jornalista José Carlos Florêncio lamenta o falecimento do colunista social Jotta Lagos. Por anos, Jotta levou o nome de Caruaru e de Pernambuco para o mundo através dos seus trabalhos no colunismo social. Onde passou, fez amigos, criou laços e o mais importante: construiu um legado seguido por muitos. Toda solidariedade da Câmara de Caruaru aos familiares e admiradores de Jotta."







Laura Gomes (deputada estadual)

"Jotta Lagos teve o dom de fazer as pessoas brilharem. Ter uma foto ou nota publicada nas suas colunas ajudou a projetar muita gente. Seu colunismo, praticado com ética e responsabilidade, serve de exemplo e inspiração. Com a sua partida, o céu ganhou uma estrela e a gente fica aqui com uma imensa saudade. Meus sentimentos a toda família."

Zé Queiroz (Ex-prefeito de Caruaru)

"Eu e Carminha recebemos a notícia da morte de Jotta Lagos com imensa tristeza. Caruaru, ao ver Jotta Lagos partir, registra a perda de um valoroso colunista, humano, afável e cordial. Deixará uma lacuna no colunismo pernambucano e uma eterna saudade. Nosso abraço fraterno para toda a família."

Tony Gel (deputado estadual)

"O falecimento do cronista social Jota Lagos nos entristece e provoca um profundo vazio no jornalismo pernambucano. Foram décadas de bons serviços prestados à nossa sociedade, especialmente na divulgação e promoção dos valores caruaruenses."

Marcelo Gomes (vereador)

"Jotta Lagos era um amigo da nossa família. Frequentávamos suas festas e, com sua generosidade, tornava-nos notícia. A sua partida deixará um vazio no colunismo social do Estado, pois foi um dos pioneiros na nossa cidade e fez escola. Deixa um legado inspirador para a nova geração. "

Vereador Tafarel (vereador)

"O vereador Tafarel lamenta a morte do colunista social e jornalista, Jotta Lagos. E mesmo neste momento de dor e tristeza para os familiares e amigos, relembra toda a trajetória de Jotta como um dos pioneiros no colunismo social no interior do Estado, sempre contribuindo para levar o nome de Caruaru para além das fronteiras da Capital do Agreste. Que as bençãos de Deus conforte a todos nesse momento tão difícil."