Corpo do colunista Jotta Lagos é velado em Caruaru

Velório aconteceu em cemitério de Caruaru. Amigos e parentes estiveram presentes. Foto: Renata Araújo/Rádio Jornal Caruaru

O corpo do colunista Jotta Lagos foi velado no cemitério Parque dos Arcos, em Caruaru, no Agreste do Pernambuco, nesse sábado (13). Amigos, familiares e admiradores compareceram.

Estiveram presentes na ocasião o ex-prefeito de Caruaru, José Queiroz (PDT), o deputado federal Wolney Queiroz (PDT) e o diretor da Associação Caruaruense de Ensino Superior e Técnico (Asces-Unita), Paulo Muniz que concederam entrevista à Rádio Jornal Caruaru.

Ouça a íntegra da entrevista: