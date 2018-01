Confira a entrevista com sobrinho e amiga de Jotta Lagos na Rádio Jornal Caruaru

NE10 Interior

Amigos e familiares lamentam morte do colunista social. Foto: Divulgação

O sobrinho do colunista Jotta Lagos, Thiago Lagos, concedeu entrevista nesse sábado (13) para a Rádio Jornal Caruaru onde ele comentou sobre o falecimento do tio e relembrou histórias de vida do familiar. Também concedeu entrevista, a também colunista social e amiga, Jaciara Fernandes, que relembrou a amizade e histórias da profissão com o amigo.

Ouça a íntegra da entrevista: