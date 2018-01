Colunista social Jotta Lagos morre em Caruaru

NE10 Interior

Colunista social tinha 49 anos de profissão. Foto: Divulgação

O colunista social Jotta Lagos morreu nessa sexta-feira (12) em Caruaru, no Agreste do Pernambuco. Ele tinha 69 anos e desde o início da semana estava internado com problemas de hipertensão.

Juvanci Brasilino Lagos, mas conhecido como Jotta Lagos, tinha 49 anos de profissão e atuou como radialista em uma rádio da cidade e durante anos como ator na peça da Paixão de Cristo. O colunista era muito conhecido também por realizar eventos, sendo o último deles a Grande Noite.

O velório e sepultamento serão realizados nesse sábado (13) no Cemitério Parque dos Arcos, em Caruaru.