Vinte cães são encontrados mortos em Camocim de São Félix

NE10 Interior

Animais foram encontrados em vários pontos da cidade. Foto: reprodução/ Whatsapp

Cerca de 20 cães foram encontrados mortos com sinais de envenenamento durante essa semana em bairros de Camocim de São Félix, no Agreste de Pernambuco.

A prefeitura do município informou que os animais vem sendo encontrados desde a última terça-feira, por ruas do centro e outros bairros da cidade. Ainda de acordo com a prefeitura, nem todos os animais eram animais de rua e testemunhas informaram que viram um homem espalhando pedaços de carne pelas ruas.







A Polícia Civil está investigando o caso e procurando imagens de câmeras de segurança para encontrar o suspeito.

Em nota, a Prefeitura de Camocim de São Félix informou que apurações estão sendo realizadas, com a ação colaborativa da Guarda Municipal em parceria com a Polícia Militar buscando identificar a autoria da ação.