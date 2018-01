Policial civil é suspeito de receptação em Belo Jardim

NE10 Interior

Policial passava pela BR-232 em Belo Jardim, quando foi autuado. Foto: reprodução/Google Maps

Um Policial Civil da Bahia foi preso em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, suspeito de receptação, nessa quinta-feira (11).

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi preso após denúncias de que um carro que estaria em uma oficina no Recife, foi visto na BR-232, em Belo Jardim. Na abordagem foi verificado que o veículo era clonado e que havia sido roubado no Sergipe.

O condutor do carro, um policial civil de 26 anos foi autuado por receptação e aguarda audiência de custódia.