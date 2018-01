Mil pés de maconha são erradicados em Cabrobó

NE10 Interior

Plantio estava localizado em uma fazenda na zona rural do município. Foto: Polícia Militar

Mil pés de maconha foram erradicados em Cabrobón no Sertão de Pernambuco, nessa quinta-feira (11).

De acordo com a Polícia Militar, após denúncia realizada, uma equipe do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI), foi até a zona rural do município onde encontraram um plantio de maconha em uma fazenda. Ao chegar no local, foi localizado o plantio com mil pés da erva.







A equipe foi até a casa da propriedade onde encontrou uma mulher que informou que o marido dela era o proprietário da roça, a polícia então fez uma busca na residência, onde foi encontrado no interior da mesma material de cultivo da droga e armas de fogo. A mulher foi encaminhada para a delegacia onde aguarda audiência de custódia. A droga foi erradicada e incinerada. O proprietário ainda não foi localizado.