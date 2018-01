Licitação da Adutora do Alto Capibaribe é autorizada em Santa Cruz

NE10 Interior

Visita faz parte da agenda do governador que ainda visita mais dois municípios do Agreste Foto: divulgação/Governo do Estado

O governador Paulo Câmara assina a autorização para licitação da Adutora do Alto Capibaribe, no município de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, nessa sexta-feira (12).

A obra, que tem um prazo de conclusão de 15 meses, beneficiará habitantes de oito cidades, são elas: Santa Cruz do Capibaribe, Toritama, Jataúba, Taquaritinga do Norte, Vertentes, Frei Miguelino, Santa Maria do Cambucá e Vertente do Lério.

Paulo Câmara ainda participará da inauguração da quadra coberta da Escola de Referência Luiz Alves da Silva.