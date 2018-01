Garis voltam as atividades após pagamento dos salários em Caruaru

NE10 Interior

Funcionários após recebimento dos salários voltaram as atividades. Foto: Luiz Carlos Fernandes/TV Jornal Interior

Garis da varrição e capinação de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, paralisaram as atividades nessa quinta-feira (11). Na ocasião, os trabalhadores fizeram um protesto no Parque 18 de Maio. A categoria reivindicou o pagamento dos salários atrasados por parte da Locar, empresa que presta serviço a Prefeitura da cidade. A empresa prometeu realizar o pagamento. Os servidores disseram que só voltariam ao trabalho quando o pagamento fosse efetivado.







De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Limpeza Urbana de Caruaru e região (Sindlimp), Antônio Lira, os salários foram pagos ontem mesmo e por isso os funcionários voltaram ao trabalho. A Secretaria de Serviços Públicos da Prefeitura informou que os serviços de varrição e capinação da cidade não foram prejudicados durante a paralisação.