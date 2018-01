Após perder perna em acidente, jovem conta com ajuda da esposa para superar desafios

NE10 Interior

Juntos o casal segue superando os desafios diários Foto: reprodução/TV Jornal Interior

A nutricionista Deyse Sales e o administrador Diomedes Leal, tinham o sonho de se casar e marcaram a data do casamento, mas não imaginavam que um acidente poderia interferir na realização do sonho. Diomedes acabou perdendo a perna em um acidente de moto antes do casamento em Bezerros, no Agreste de Pernambuco. Mesmo com esse desafio, o casal permaneceu firme na decisão e se casaram na data proposta.

Confira na reportagem exibida no "Povo na TV", da TV Jornal Interior: