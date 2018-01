Números de assaltos dobrou em São Bento do Una

NE10 Interior

Cidade registrou o dobro de assaltos em 2017 comparado com o ano de 2016 Foto: reprodução/TV Jornal

A população de São Bento do Una está vivendo com medo. Recentemente uma família que estava chegando de carro em casa, foi abordada por bandidos que roubaram o veículo. Os relatos de ações criminosas é cada vez mais crescente. O número de assaltos dobrou em 2017, fazendo um comparativo com 2016. Moradores estão clamando por segurança.

Veja na reportagem do "TV Jornal Notícias", da TV Jornal Interior: