Luan Santana será atração na Festa de Reis em São Joaquim do Monte

A 102ª edição da Festa de Reis do Município de São Joaquim do Monte, no Agreste de Pernambuco, começa nessa sexta-feira (12).

Entre as atrações principais estão Luan Santana, Israel Novaes e a banda Torpedo. O evento será realizado durante três dias e conta com programação religiosa e shows com artistas nacionais e regionais.







Programação

Os shows acontecerão na Praça de Eventos, no centro da cidade, entre os dias 12 e 14 desse mês. Na sexta-feira (12) tem show com a banda Torpedo e forró Vumbora, no sábado (13) é a vez de Israel Novaes e a banda Calango Aceso. Quem encerra a edição no domingo (14) é a cantora Vanessa Rios, em seguida acontece show do cantor Luan Santana.