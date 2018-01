Governador Paulo Câmara visita Agreste para entrega de obras hídricas

NE10 Interior

Governador vai visitar dois municípios do Agreste Foto: arquivo/JC Imagem

O governador Paulo Câmara vai visitar os municípios de Alagoinha e Tacaimbó, ambos no Agreste de Pernambuco, para entregar obras no âmbito de recursos hídricos, nessa quinta-feira (11).

Em Alagoinha, o chefe do Executivo estadual irá inaugurar o segundo lote do Sistema Adutor do Agreste. Já no município de Tacaimbó, o governador irá inaugurar o Sistema de Esgotamento Sanitário que passará a contar com coleta e tratamento de esgotos, ação contribuidora para a preservação do Rio Ipojuca. Antes, Paulo Câmara visitará a Estação de Tratamento de Esgoto – ETA da cidade.