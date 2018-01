Foragido da justiça por tráfico na Bahia é detido em Garanhuns

NE10 Interior

Homem seguia para Taquaritinga do Norte Foto: Polícia Rodoviária Federal

Um homem de 50 anos, que era procurado desde dezembro de 2015, foi preso em Garanhuns, no Agreste do Pernambuco, nessa quarta-feira (10).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, durante uma abordagem a um veículo na BR-423, os agentes fizeram uma consulta ao motorista e constataram que havia um mandado expedido pela justiça da Bahia em aberto contra ele. O procurado disse que estava seguindo para a cidade de Taquaritinga do Norte, também no Agreste. Ainda segundo a PRF, o homem era foragido da justiça pelo crime de tráfico de drogas.

O homem foi detido e encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Garanhuns, para a continuidade dos procedimentos legais.