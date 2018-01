Comut se pronuncia sobre possível aumento na passagem de ônibus em Caruaru

NE10 Interior

Possível aumento na tarifa cobrada em transportes públicos causa polêmica na cidade Foto: reprodução/TV Jornal

O Presidente da Associação das Empresas de Transportes de Passageiros de Caruaru (AETPC), Adolfo José, em entrevista a TV Jornal, confirmou que o valor das passagens de ônibus em Caruaru está sendo reavaliado e pode aumentar para R$ 3,60.







Agora, o Conselho Municipal de Transportes (Comut) de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, se pronunciou através de nota. Em nota, o conselho esclarece que a data base estabelecida para se tratar do reequilíbrio econômico financeiro do sistema de transporte é o mês de janeiro. Afirma ainda que até agora o tema não foi tratado. A nota ainda destaca que a definirão do valor deve ser praticado ou estabelecido pelo poder público de acordo com os critérios definidos. O Comut recomenda que os valores a serem adotados sejão técnicos conforme planilhas calculadas pela Destra e AETPC.

