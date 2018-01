Polícia Militar apresenta balanço da criminalidade em Caruaru

NE10 Interior

Foram apresentados dados sobre a criminalidade em 2017 Foto: reprodução/TV Jornal

A Polícia Militar apresentou em uma coletiva de imprensa, dados sobre a criminalidade no ano de 2017 em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, nessa terça-feira (09). Além disso, o 4º Batalhão de Polícia Militar (BPM) apresentou também números da segurança em outros 13 municípios da área do 4º BPM.

