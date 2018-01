Polícia faz cadastro do Alerta Celular no centro de Caruaru

NE10 Interior

Cadastro está sendo realizado no centro da cidade Foto: divulgação/Polícia Militar

Uma ação conjunta do 4º Batalhão da Polícia Militar, da Prefeitura de Caruaru e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) realiza o cadastro do sistema Alerta Celular nos aparelhos da população no centro da cidade.

No local, as pessoas são orientadas sobre o sistema e a importância de fazer o cadastro. O principal objetivo do sistema da Secretaria de Defesa Social (SDS) é ajudar na localização de celulares furtados ou roubados.