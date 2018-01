Passagem de ônibus em Caruaru pode subir para R$ 3,60

NE10 Interior

Preço da tarifa pode passar de R$ 2,60 para R$ 3,60 Foto: reprodução/TV Jornal

No últimos meses houve frequentes reajustes nos preços dois combustíveis, principalmente da gasolina. Esses aumentos poderão refletir em um possível reajuste no preço das passagens de transporte público em Caruaru. O presidente da Associação das Empresas de Transportes de Passageiros do Município de Caruaru (AETPC), Adolfo José, disse que a associação estuda um possível aumento no preço da tarifa que passaria de R$ 2,60 para R$ 3,60.

Veja na entrevista exibida no "Povo na TV", da TV Jornal Interior: