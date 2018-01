Pacientes do SUS contam com Serviço de Atenção Domiciliar em Caruaru

NE10 Interior

Serviço de Atenção Domiciliar funciona de segunda a sexta Foto: divulgação/Prefeitura de Caruaru

As pessoas que necessitam de atendimento de saúde, através do município, contam com o Serviço de Atenção Domiciliar (SAD). Boa parte da população não tem conhecimento sobre este serviço.

Pessoas com necessidade de reabilitação motora, idosos, pacientes crônicos com agravamento agudo ou em situação pós-cirúrgica, evitando internações hospitalares desnecessárias e as filas dos serviços de urgência e emergência, podem contar com o serviço.







Em Caruaru existem três equipes de SAD que atendem em toda a cidade. O tempo de cuidado do Serviço, em cada paciente, é de até três meses, período em que se estabiliza o paciente. As equipes tem suas bases na UPA do Salgado, UPA do Vassoural e Hospital Manoel Afonso.As equipes do SAD são formadas por médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, técnico de enfermagem, nutricionista, assistente social e fonoaudiólogo.

Confira os endereços das bases:

SAD 1 - UPA Salgado (Rua Presidente Arthur Bernardes, s/n, bairro do Salgado)



SAD 2 – UPA Vassoural (Rua João Correia de Souza S/N, bairro do Vassoural)



SAD 3 – Hospital Manoel Afonso (Rua Quitéria Francisca da Silva, 494, Maria Auxiliadora)

O funcionamento é de segunda a sexta (manhã e tarde) e faz visita aos pacientes, no mínimo, uma vez por semana de acordo com cronograma estabelecido na conduta do paciente.