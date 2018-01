Lojistas de Caruaru debatem Convenção Coletiva de 2018

NE10 Interior

Integrantes da categoria econômica do comércio vão participar da assembleia Foto: reprodução/Internet

O Sindloja Caruaru realiza nessa quarta-feira (10) uma assembleia geral extraordinária com as empresas integrantes da categoria econômica do comércio varejistas de bens, serviços e turismo do município.







Será debatido a reivindicação da categoria profissional à Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) relativa ao ano de 2018, bem como a constituição da comissão para a negociação até o final da CCT 2018. Ainda serão discutidas e aprovadas as contribuições negocial e confederativa, a ser cobrada das empresas associadas nos próximos meses de maio e setembro, respectivamente, além de outros assuntos de interesse da categoria.

A reunião será realizada às 19h, no auditório do sindicato, que fica localizado na Rua Leão Dourado, 51ª, bairro São Francisco.