Carro de feirante que havia sido roubado é encontrado em Bezerros

Veículo estava abandonado na zona rural de Bezerros Foto: reprodução/Internet

O carro de um feirante que foi roubado na BR-104 no último domingo foi encontrado abandonado nesse terça-feira (09) na zona rural de Bezerros, no Agreste de Pernambuco e já foi entregue ao dono.

De acordo com os familiares da vítima, toda a mercadoria foi levada. No dia do assalto, três sulanqueiros que seguiam em um carro pela via, foram abordados por cinco pessoas em um carro, que anunciaram o assalto e levaram o veículo, com uma mercadoria avaliada em R$ 60 mil.