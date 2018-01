Carga roubada é encontrada em mercado de Correntes

NE10 Interior

Produtos foram encontrados no estabelecimento Foto: Blog Agreste Violento

Dois homens foram autuados com carga roubada em Correntes, no Agreste de Pernambuco, nessa terça-feira (09).

De acordo com a Polícia Militar, o caminhão com a carga que foi roubada de uma distribuidora de Caetés, também do Agreste do estado, foi recuperado em um mercado no centro de Correntes. A polícia chegou até a carga através de um sistema de GPS. No local um dos suspeitos presos, que é dono do estabelecimento, foi encontrado já colocando as mercadorias em prateleiras, no fundo do estabelecimento foram encontrados caixas com mais mercadorias. O suspeito informou que comprou o material por intermédio de outra pessoa. Ainda segundo a polícia, o outro suspeito teria participação na venda da carga roubada.







Os dois foram levados para a delegacia local, onde o dono do mercado foi autuado em flagrante, contra o outro foi aberto um inquérito. A mercadoria apreendida foi entregue a funcionários da distribuidora.