Registro das imagens foi feito por câmeras de segurança Foto: reprodução/TV Jornal

Câmeras de segurança registraram a ação dos bandidos que explodiram uma agência bancária do Bradesco de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, nessa terça-feira. De acordo com a Polícia Militar, criminosos chegaram em dois carros e explodiram os caixas eletrônicos do posto, que fica localizado no bairro do Salgado. Os suspeitos não foram localizados até o momento. As imagens registradas podem ajudar a polícia na identificação dos suspeitos.

Veja o vídeo na reportagem do "TV Jornal Notícias" da TV Jornal Interior: