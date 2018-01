Prefeitura inicia remoção das barracas em frente á UPA 24h de Caruaru

NE10 Interior

Funcionário municipais começaram a desativar as estruturas Foto: reprodução/TV Jornal Interior

Após determinação judicial, a Secretaria de Ordem Pública, junto com as Secretarias de Serviços Públicos, Seurb, Destra e a Procuradoria do Município, contando com o apoio da Polícia Militar, através do Biesp, deu início nessa terça-feira (09) a remoção das barracas em frente à UPA 24h em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.







Veja na reportagem do "Povo na TV", da TV Jornal Interior:

Em nota, a prefeitura informou que no local será realizada uma intervenção urbanística, de utilidade para toda a população. A nota ainda informa que a área não estava atendendo a sua função principal (faixa de domínio de via pública), servindo apenas para atividades comerciais que atende aos interesses particulares dos comerciantes.