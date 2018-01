Posto de atendimento do Bradesco é explodido em Caruaru

NE10 Interior

Posto fica localizado no bairro do Salgado Foto: reprodução de vídeo

Um posto de atendimento do banco do Bradesco, no bairro do Salgado em Caruaru, Agreste de Pernambuco, foi alvo de explosão na madrugada dessa terça-feira (09). Também foram registradas explosões em agências do Bradesco em Mirandiba e Santa Filomena no Sertão.



De acordo com a Polícia Militar, criminosos chegaram em dois carros e explodiram os caixas eletrônicos do posto. Ainda segundo a polícia, testemunhas informaram que viram os homens saindo do posto com sacos possivelmente de dinheiro, o valor roubado não foi informado. Os suspeitos não foram localizados até o momento.







De acordo com moradores, a ação foi registrada por volta das 4h e alguns deles acordaram assustados. O bairro do Salgado é o mais populoso de Caruaru. Segundo a polícia, ainda há um explosivo dentro da agência que está isolada.