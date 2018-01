Policiais retiram explosivo em agência bancária de Caruaru

NE10 Interior

Equipes estiveram no local para remoção do artefato Foto: Jailma Barbosa/TV Jornal Interior

Uma equipe explosivista do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) esteve na agência bancária do Bradesco de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, para remover um explosivo do espaço, na manhã dessa terça-feira (9). O artefato que estava no local foi deixado por criminosos que explodiram o posto de atendimento durante a madrugada.







De acordo com a Polícia Militar, criminosos chegaram em dois carros e explodiram os caixas eletrônicos do posto, que fica localizado no bairro do Salgado. Ainda segundo a polícia, testemunhas informaram que viram os homens saindo do posto com sacos possivelmente de dinheiro, o valor roubado não foi informado. Os suspeitos não foram localizados até o momento.