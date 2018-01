Homem é atropelado na BR-104 em Caruaru

NE10 Interior

Vítima foi levada para o HRA em estado grave Foto: Whatsapp/TV Jornal Interior

Um homem foi atropelado enquanto atravessava a BR-104, em Caruaru, no Agreste do Pernambuco, nessa terça-feira (09).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o homem que não teve os dados divulgados, estava mexendo no celular, quando foi atravessar a via e acabou sendo atropelado por um caminhão pipa, que não conseguiu desviar e atropelou a vítima.

O homem foi levado pelo Samu ao Hospital Regional do Agreste, em estado grave. Ainda segunda a PRF, o motorista do caminhão permaneceu no local e prestou socorro, ele foi ouvido e liberado.