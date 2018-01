Dois homicídios são registrados em menos de 24h em Gravatá

NE10 Interior

Uma das vítimas ainda não foi identificada Foto: arte NE10

Em Gravatá, no Agreste de Pernambuco, dois homicídios foram registrados nessa segunda-feira (08).

De acordo com a Polícia Militar, o primeiro crime ocorre durante a tarde, no bairro da Cohab 2. José Luiz de Medeiros Júnior, de 37 anos, estava cotando capim, quando foi atingido por vários tiros e morreu no local.

Ainda segundo a polícia, o segundo crime aconteceu durante a noite, na comunidade conhecida como Caic. Um homem ainda não identificado, foi abordado por dois homens em uma moto que efetuaram vários tiros contra a vítima que chegou a ser atendida para o hospital local, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.







Até o momento ninguém foi preso pelos dois crimes. A delegacia de Gravatá ficará responsável pelas investigações. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o IML de Caruaru.