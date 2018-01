Artistas realizam reunião sobre Estação Ferroviária de Caruaru

NE10 Interior

Artistas cobram revitalização da Estação Ferroviária de Caruaru Foto: reprodução/TV Jornal

Uma reunião será realizada na noite desta terça-feira (9) para discutir a situação da Estação Ferroviária de Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com o músico Anderson do Pife, um dos organizadores, o objetivo do encontro é discutir o reconhecimento legal da estação como espaço de perpetuação da cultura popular.

Os artistas afirmam que após a reunião um manifesto será elaborado e apresentado na Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), Prefeitura de Caruaru, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Rede Ferroviária Federal, entre outros órgãos.







Na Estação funcionam espaços como a Casa do Pife, a Academia do Cordel, o teatro de mamulengos Mamusebá, entre outros. Os integrantes dos espaços cobram mais cuidado com a segurança, iluminação e estrutura do local.