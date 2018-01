Seguem as obras no antigo terreno da Fundac

NE10 Interior

Obras no local tiveram início no fim do mês passado Foto: reprodução TV Jornal Interior

As obras no antigo terreno da Fundac foram iniciadas. Recentemente a prefeita de Caruaru, Raquel Lyra esteve no local para ver o andamento das obras que fazem parte do processo de requalificação da Feira da Sulanca e estão sendo feitas por meio de uma parceria entre o município e o proprietário do terreno. Porém, feirantes aprovam o projeto mas reclamam do espaço dos novos bancos.





Veja na reportagem do "Povo na TV", da TV Jornal Interior: