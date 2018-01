Prazo para matrícula de alunos novatos termina nesta sexta em Belo Jardim

NE10 Interior

A rede municipal de ensino de Belo Jardim conta 11 mil alunos Foto: divulgação/Prefeitura de Belo Jardim

O período de matrículas para alunos novatos na rede municipal de ensino de Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, termina na sexta-feira (12). De acordo com a Secretaria de Educação, os responsáveis pelos alunos devem realizar o procedimento na escola de preferência.

Para a realização da matrícula, o responsável precisa levar a cópia dos seguintes documentos: certidão de nascimento, declaração provisória de transferência ou histórico escolar, número do NIS, Cartão Nacional do SUS e comprovante de residência, além de uma foto 3x4. A documentação é obrigatória no ato da matrícula.







Vagas

O número de vagas depende da escola escolhida pelo aluno. Caso não haja mais vaga na escola desejada, os pais devem procurar outra unidade de ensino.