Mulher está desaparecida há mais de um mês em Caruaru

Auxiliar de serviços gerais Helena Josefa da Silva, 58 anos, está desaparecida Foto: reprodução/TV Jornal

Uma auxiliar de serviços gerais está desaparecida há mais de um mês em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Helena Josefa da Silva, 58 anos, saiu de casa no dia 6 de dezembro do ano passado e desapareceu. Ela trabalha em uma escola municipal do bairro Maria Auxiliadora e não chegou à instituição. A Polícia Civil investiga o caso.

