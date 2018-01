Homem é esfaqueado por conta de dívida de R$ 15 em Pesqueira

NE10 Interior

Caso aconteceu em Pesqueira Foto: reprodução Google Maps

Um homem de 36 anos foi esfaqueado por conta de uma dívida de R$ 15 em Pesqueira, Agreste de Pernambuco, nesse domingo (7).

De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava em rua do bairro Centenário, quando o suspeito, que não teve a idade divulgada, se aproximou e golpeou com uma faca, nos braços e nas costas da vítima, antes de fugir. Ainda segundo a polícia, a motivação da agressão teria sido uma dívida de R$ 15.

A vítima foi socorrida para o hospital local onde foi medicada e não corre riscos. O suspeito ainda não foi localizado.