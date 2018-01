GPA continua com o atendimento suspenso em Caruaru

NE10 Interior

Protetores de animais pedem a volta dos serviços Foto: reprodução/TV Jornal

A Gerência de Proteção Animal (GPA) de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, continua com o atendimento suspenso. A suspensão foi anunciada no início do mês passado, após uma determinação do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado. Algumas mobilizações já foram feitas por protetores de animais pedindo a volta dos serviços, mas até agora nada mudou.

Veja na reportagem do "Povo na TV", da TV Jornal Interior: