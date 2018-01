FBC critica Governo do Estado em entrevista à Rádio Jornal Caruaru

NE10 Interior

Senador Fernando Bezerra Coelho concedeu entrevista à Rádio Jornal Caruaru Foto: reprodução/Facebook

O senador Fernando Bezerra Coelho (FBC) concedeu entrevista na manhã desta segunda-feira (8) à Rádio Jornal Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O debate contou com a participação dos radialistas Dilson Oliveira e Paulo Magrinny. FBC falou sobre ser pré-candidato ao Governo do Estado, política nacional e local. Na entrevista, Fernando Bezerra criticou o governo Paulo Câmara, dizendo que garantiu recursos para obras que não foram concluídas.

Ouça a entrevista completa: