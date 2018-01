Carro de luxo adulterado e pistola são apreendidos em Caruaru

NE10 Interior

Pistola, carregador e munições foram encontrados dentro do veículo Foto: divulgação/PRF

Uma pistola municiada e um carro de luxo adulterado foram apreendidos nesse domingo (7) na BR-104, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo havia sido roubado em dezembro de 2017 em Santa Cruz do Capibaribe.

Ainda segundo a PRF, o motorista estava em liberdade condicional por homicídio e já havia sido preso por receptação. A caminhonete de luxo foi abordada durante uma fiscalização no quilômetro 57 da rodovia.

Os policiais rodoviários solicitaram ao condutor que apresentasse o Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV) e após analisar os sinais identificadores do veículo constataram que se tratava de um carro clonado. O chassi e o motor apresentavam sinais de adulteração.







Suspeito foi levado para a delegacia de Polícia CivilFoto: divulgação/PRF

Dentro do carro, a PRF localizou uma pistola 380, um carregador e 10 munições não deflagradas. A arma também estava com o número de série raspado. O suspeito disse à polícia que voltava de Bonito e que não poderia sair da cidade em que mora sem autorização.

O motorista foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, receptação e adulteração de sinais identificadores de veículos. O suspeito e o material apreendido foram levados para a delegacia de Polícia Civil da área, que ficará responsável pelas investigações.