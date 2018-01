Belo Jardim registra preço mais alto do combustível no estado

NE10 Interior

Preço da gasolina já foi reajustado 4 vezes Foto: reprodução TV Jornal Interior

Nos últimos quatro meses, o preço da gasolina foi reajustado quatro vezes. No interior, os valores não andam diferentes do restante do País. No município de Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, foi registrado o preço mais alto do combustível no Estado. O valor por litro chegou a R$ 4,31, mais caro que na Região Metropolitana do Recife, que costumava estar no topo da lista. Em outros postos da cidade, os valores variam. Já em outros municípios do interior, o aumento está bem acima do praticado na capital do estado.

Veja na reportagem do "TV Jornal Manhã", da TV Jornal Interior: